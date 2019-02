Million Day estrazione del 9 febbraio in diretta, risultati e vincite.

Anche quest’oggi, sabato 9 febbraio, tornerà puntuale l’appuntamento con una delle lotterie più amate dagli italiani. Si tratta, se qualcuno non lo avesse capito, del Million Day. Si tratta di un gioco molto semplice, stimolante ed emozionante. Acquistando, infatti, in una ricevitoria autorizzata un biglietto al costo di 1 € e scegliendo i tuoi cinque numeri potenzialmente vincente, puoi portare a casa un premio pari a 1 milione di euro. Si tratta, insomma, di una occasione assolutamente da cogliere al volo, ricordando che la cosa più straordinaria di questa lotteria è che propone un appuntamento quotidiano.

Inoltre, per ovvie ragioni, non ci sono vincoli relativi al numero di biglietti che potrai giocare ogni giorno e dunque sta a te scegliere quanto investire per tentare la sorte. Un aspetto non di poco conto è quello di tenere in considerazione i numeri estratti durante le ultime estrazioni. Ovviamente questo discorso vale semplicemente per un fatto statistico e non dà nessuna certezza. In tal senso, proponiamo alla vostra attenzione l’estrazione del 7 febbraio di modo che possiate farvi una idea dei numeri da scegliere. E’ ovvio, poi, che un ruolo centrale verrà poi ricoperto dal caso e dalla cattiva o dalla buona sorte.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito delle varie lotterie che praticamente ogni giorno tengono compagnia a milioni di giocatori sparsi in giro per tutta l’Italia, allora CLICCA QUI!

Million Day estrazione 9 febbraio: risultati diretta:

La combinazione vincente Million Day 9 febbraio: 29 – 32 – 8 – 17 – 53

Ecco i cinque numeri estratti oggi 9 febbraio Gennaio 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00). La combinazione Million Day 9 febbraio.