Quest’anno, per il quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2019, torna una serata amatissima, che ha avuto successo già negli anni passati la serata dei duetti. Infatti abbiamo visto i 24 artisti in gara esibirsi in coppia con alcuni amici e ospiti speciali. Quella di stasera è stata una serata molto lunga e intensa, ma lo stesso tempo veramente dedicata alla musica. Una di quelle serate che non ha fatto annoiare nessuno e che, probabilmente lo scopriremo questa mattina, in termini di share e ascolti del pubblico è andata molto bene. Stasera è stato eletta anche la canzone più bella dei duetti fra tutte e 24 le canzoni in gara. Ecco chi si è aggiudicato il premio.

Leggi anche: Sanremo 2019, Claudio Bisio: commovente monologo sul padre con Anastasio

Sanremo 2019, vincitore duetti quarta serata

Motta con Nada e il brano Dov’è l’Italia vince il premio come miglior duetto di Sanremo 2019, ma partono dei fischi e delle urla da parte del pubblico presente in studio. Ancora non si sanno i motivi della polemica, ma vi aggiorneremo non appena si saprà cosa ha scatenato l’ira dei presenti.

Perché nascosto sono stato quasi sempre

Tra chi vince e chi perde

A carte scoperte

Mentre qualcuno mi guarda

E qualcun altro mi consuma

Per ogni vita immaginata

C’è la mia vita che sfuma

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto

In un pensiero lontano

Ma nello stesso momento

Tu su un tappeto volante

Tra chi vince e chi perde

E chi non se la sente

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso anch’io

Come quella volta a due passi dal mare

Fra chi pregava la luna

E sognava di ripartire

L’abbiamo vista arrivare

Con l’aria stravolta di chi non ricorda cos’era l’amore

E non sa dove andare

Da quella volta nessuno l’ha più vista

Da quella volta nessuno l’ha più vista

E in un momento penso a te che mi stai accanto

In quella notte d’estate

Che mi hai insegnato a ballare

E mi immagino lei

Fra le stelle ed il sole

Sul tappeto volante

Tra chi vince e chi perde

E chi non se la sente

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso anch’io

Mi sono perso anch’io

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Per ulteriori news su Sanremo 2019, i cantanti in gara, le anticipazioni, la classifica della quarta serata e tutto quello che c’è da sapere sul Festival –> clicca qui