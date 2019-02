Roberta Morise, ex di Carlo Conti, la confessione da brividi: “Le conseguenze sono gravissime”

Una confessione davvero da brividi quella di Roberta Morise. L’ex compagna di Carlo Conti, infatti, in un’intervista al settimanale Gente, ha rivelato di avere un grave problema di salute. Il tutto è iniziato circa due anni fa, quando a Roberta è comparso sull’occhio destro un semplice orzaiolo. “Mi ha afflitto per 3 mesi”, esordisce la showgirl per spiegare il suo dramma. Da come si può dedurre, quindi, il problema contro cui Roberta sta combattendo negli ultimi anni riguarda gli occhi. Ed, addirittura, la conduttrice de I Fatti Vostri dichiara che c’è il rischio di diventare cieca. Insomma, un vero e proprio dramma. Ma vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni

Insomma, da un semplice orzaiolo all’occhio destro, Roberta Morise ha scoperto davvero il peggio. Stando alle sue parole al settimanale Gente, infatti, la showgirl avrebbe un grave problema all’occhio destro. La scoperta è avvenuta circa 2 anni fa. E da quel momento le cose non sono per nulla cambiate. Anzi, si può dire che sono addirittura peggiorate. A quanto pare, infatti, Roberta ha scoperto di avere la retina troppo sottile. A differenza invece della pressione sanguigna. Che risulta essere, invece, troppo doppia. Questo “dislivello”, quindi potrebbe portare all’emergere di un glaucoma. Che, di conseguenza, provocherebbe la completa perdita dell’occhio. Ma non solo. Perché Roberta dichiara di essere intervenuta chirurgicamente. “Ho provato la soluzione meno invasiva, ovvero il laser. Ma attualmente l’infezione è ricomparsa”, sostiene la showgirl. Ed, infine, il messaggio di speranza: “Le sto provando tutte per salvare l’occhio destro”, conclude.