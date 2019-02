Sanremo 2019, Achille Lauro sotto accuse da Striscia la Notizia, arriva la risposta della Rai.

Quest’anno Striscia la Notizia si è scagliata più volte contro il Festival di Sanremo 2019. Il tg satirico di Antonio Ricci negli ultimi giorni ha ‘fatto le pulci’ alla kermesse canora. Dopo le tante polemiche legate al conduttore Claudio Baglioni e alla questione delle case discografiche che favorirebbero la partecipazione di alcuni cantanti a discapito di altri. Negli ultimi giorni il nuovo bersaglio di Striscia e dell’inviato Valerio Staffelli è stato il cantante Achille Lauro che è in gara con la canzone Rolls Royce. Il testo è stato accusato perché, secondo Staffelli, farebbe allusione a sostanze stupefacenti in primo luogo. Successivamente la canzone è stata anche accusata di plagio. Insomma un Sanremo piuttosto movimentato per Lauro. In un secondo momento Valerio Staffelli avrebbe interpellato anche il direttore di Rai Uno, Teresa De Santis, solo oggi arriva la sua risposta sulla vicenda.

Sanremo 2019, polemiche su Achille Lauro: arriva la risposta della Rai

Quest’oggi durante la conferenza stampa che precede la finale di Sanremo 2019, il direttore di Rai Uno Teresa De Santis ha risposto alle accuse mosse dal tg satirico Striscia la Notizia e dal suo inviato Valerio Staffelli: “Volevo ringraziare come sempre Valerio Staffelli, per la sua cortesia e la sua generosità diciamo nel volermi conferire un secondo tapiro. Non in realtà veramente diretto a me. Vorrei rassicurarlo sul fatto che abbiamo ordinato un’analisi chimica del testo della canzone incriminata secondo lui. Se ravviseremo delle sostanze non autorizzate lo informeremo per primo”. Una risposta ironica insomma che dribbla le accuse di Striscia. Infine la De Santis chiosa così: “Grazie agli amici di Striscia che in qualche modo ci danno sempre una mano”.