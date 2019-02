Sanremo 2019, Baglioni condurrà il Festival anche l’anno prossimo? La sua risposta spiazza tutti.

Ancora non è finito il Festival di Sanremo 2019 e già si pensa a chi condurrà l’edizione del prossimo anno. E’ partito ufficialmente il toto-nomi per chi sarà il direttore artistico di Sanremo 2020 dunque. Sappiamo tutti che il ruolo di direttore artistico è davvero intrinseco di responsabilità Dalle sue scelte deriva poi il successo dell’edizione. Dopo una splendida due anni con Claudio Baglioni alla guida del festival ora si pensa già al futuro. Claudio ha fatto un ottimo lavoro lo scorso anno con ascolti record e si è ripetuto a buoni livelli d’ascolti anche quest’anno, anche se con un leggero calo. Ora però tutti si chiedono se il prossimo anno ci sarà ancora il capitano coraggioso Baglioni a guidare la nave di Sanremo 2020, o si virerà su altri nomi per ricoprire il ruolo di direttore artistico. Questa domanda è stata fatta pochi minuti fa allo stesso Baglioni in conferenza stampa. La risposta dell’attuale direttore artistico di Sanremo 2019 è stata davvero inaspettata.

Per essere sempre aggiornato sulle ultime news legate al Festival di Sanremo allora CLICCA QUI

Sanremo 2020: sarà ancora Baglioni il direttore artistico? La risposta che non ti aspetti

Poco prima di iniziare questa edizione del Festival, Baglioni aveva dichiarato che il prossimo anno non avrebbe di certo preso in mano la conduzione artistica del Festival. Oggi però durante la conferenza stampa che precede la serata finale, alla domanda di un suo ritorno anche il prossimo anno risponde sorprendentemente così: “Sto pensando magari a due o tre anni di seguito. Se riuscissi a dormire per un mese di seguito potrei anche cominciare a pensarci. Adesso non ho proprio facoltà di rispondere. Intanto finiamo oggi, perché poi ci sarà da riflettere e da pensare. Chissà dove saremo, chissà chi saremo”. Insomma, se fino a qualche giorno fa, pensare ad un Baglioni-tris al Festival sembrava impossibile, oggi la situazione si è capovolta dopo le dichiarazioni del capitano.