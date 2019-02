Anticipazioni Finale Sanremo 2019, scaletta, ordine di uscita dei cantanti in gara, ospiti e chi vincerà

L’ultima serata del Festival di Sanremo 2019 andrà in onda oggi, 9 febbraio 2019 dal Teatro Ariston. Questa sera finalmente scopriremo il vincitore della 69esima edizione del Festival di Claudio Baglioni, ma non solo. Verranno infatti consegnati diversi premi agli artisti in gara che, nel dettaglio, sono:

Premio Miglior Testo della Giuria d’Onore

Premio Sergio Endrigo Interpretazione

Premi della Critica Mia Martini

Premio Critica Lucio Dalla

Premio per la miglior composizione musicale

Leggi tutto sul vincitore di Sanremo 2019 –> Finale Sanremo 2019 Vincitore: classifica in diretta

Scaletta Finale Sanremo 2019

Se state cercando poi l’ordine di uscita dei cantanti in gara questa sera alla Finale del Festival di Sanremo 2019 eccolo qui per voi:

Daniele Silvestri Anna Tatangelo Ghemon Negrita Ultimo Nek Loredana Berté Francesco Renga Mahmood Ex-Otago Il Volo Paola Turci Zen Circus Patty Pravo con Briga Arisa Irama Achille Lauro Nino D’Angelo e Livio Cori Federica Carta e Shade Simone Cristicchi Enrico Nigiotti Boomdabash Einar Motta

Ospiti Finale Sanremo 2019

Gli ospiti della Finale del Festival di Sanremo 2019 sono solo due: Eros Ramazzotti in coppia con Luis Fonsi ed Elisa.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Sanremo 2019 CLICCA QUI!

Vincitore Sanremo 2019: i cantanti più quotati

Dopo l’esibizione di tutti i ventiquattro artisti in gara arriverà il momento di scoprire il vincitore. Le ipotesi su chi potrebbe trionfare al Festival di Sanremo 2019 sono svariate. Sicuramente tra i preferiti ci sono Irama e Ultimo, entrambi con una bellissima canzone, dolce e profonda, ma allo stesso tempo sostenuti fortemente dai più giovani a casa. Anche Simone Cristicchi e Daniele Silvestri però sono in lizza per ottenere almeno un premio in questo Sanremo 2019. Più sottotono in questo panorama artisti come Il Volo che sono amatissimi dal pubblico, ma le giurie di qualità e dei giornalisti sembrano non apprezzare particolarmente. Tra i possibili vincitori sbuca anche Loredana Berté che con il suo brano sembra essere quello che maggiormente mette d’accordo tutti.