Stasera in Tv, sabato 9 febbraio: Com’è bello far l’amore. Oltre il Festival di Sanremo andrà in onda l’esilarante film con Fabio De Luigi. Vediamo tutti i dettagli

Stasera, 9 febbraio, continua l’appuntamento con il Festival di Sanremo 2019. Proprio stasera, infatti, si decreterà il vincitore di questa 69esima ed incredibile edizione del Festival. Ovviamente, però, per chi non avesse intenzione di guardare tale manifestazione musicale, ha la possibilità di scegliere il programma da guardare tra diverse ed interessanti alternative. Se, infatti, sulla diretta Mediaset andrà in onda l’esilarante film Com’è bello far l’amore, con Fabio De Luigi e Claudia Gerini. Su Rai Due, invece, continua l’appuntamento con la decima stagione della fiction americana N.C.I.S Los Angeles. Ma scopriamo tutto nel dettaglio sulla trama e il cast della commedia.

