Stasera in TV, Serie A: Fiorentina-Napoli e Parma-Inter, ecco come seguirle.

Si tratta di una 23a giornata di Serie A che promette davvero fuoco e fiamme che è iniziata prima del solito. La prima partita, infatti, è stata disputata addirittura giovedì, con la Lazio che ha superato di misura l’Empoli. Ieri, poi, è stata la volta della Roma, trionfatrice sul cmapo del Chievo Verona con un netto 3-0. Stasera, poi, in campo altre due partite tutte da vivere e che promettono fuoco e fiamme.

Alle ore 18.00 sarà la volta di Fiorentina vs Napoli, che si disputerà nella location dell’Artemio Franchi di Firenze e che vede da una parte i Viola a caccia di punti per l’Europa e gli azzurri che non vogliono smettere di inseguire la Juventus. Alle ore 20.30, poi, sarà la volta di Parma vs Inter: gli emiliani per non smettere di stupire, i nerazzurri per rialzare la testa e porre la parola fine ad un periodo da incubo.

Per conoscere in tempo reale sempre tutto quello che c’è da sapere a proposito della programmazione in televisione giorno per giorno e per sapere sempre come seguire le varie partite della nostra Serie A, allora CLICCA QUI!

Stasera in TV, Fiorentina vs Napoli e Parma vs Inter: come seguirle

La gara delle 18.00 sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, con l’appuntamento che è fissato alle ore 17.30 per il pre partita. Dopo la gara, poi, tempo di post match con tante interviste e contenuti esclusivi. Per quanto concerne, invece, Parma vs Inter, essa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN ed anche in questo caso ci saranno ricchi pre e post partita.