Chi è Achille Lauro e il testo di Rolls Royce la canzone con cui è in gara a Sanremo 2019.

Achille Lauro è uno dei nomi assolutamente più curiosi per questo Sanremo 2019. Il testo che porta a Sanremo è Rolls Royce ed è una canzone che si discosta però dal mondo trap classico che siamo abituati a vedergli calzare a pennello addosso! Achille Lauro ha dichiarato che quest’anno, al Festival di Sanremo 2019, porterà una canzone molto più rock!

Testo Achille Lauro Rolls Royce Sanremo 2019

Sdraiato a terra come i Doors

Vestito bene via del Corso

Perdo la testa come Kevin

A ventisette come Amy

Rolls Royce

Si come Marilyn Monroe

Chitarra in perla Billie Joe

Suono per terra come Hendrix

Viva Las Vegas come Elvis

Oh Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

No non è vita è Rock’n Roll

No non è musica è un Mirò

È Axl Rose

Rolling Stones

No non è un drink è Paul Gascoigne

No non è amore è un sexy shop

Un sexy shop si si è un Van Gogh

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Non è follia ma è solo vivere

Non sono stato me stesso mai

No non c’è niente da capire

Ferrari bianco si Miami Vice

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Amore mio sei il diavolo

Che torni ma

Solo per dare fuoco al mio cuore di carta

Dio ti prego salvaci da questi giorni

Tieni da parte un posto e segnati sti nomi

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce.

Achille Lauro Sanremo 2019: chi è il cantante in gara al Festival

Ora che abbiamo visto il testo e le parole di Rolls Royce, il brano con cui Achille Lauro gareggia al Festival di Sanremo 2019, cerchiamo di capire chi è Achille Lauro. Perché lui non è soltanto un artista, ma dietro a questo nome c’è un vero e proprio gruppo di lavoro. Classe 1990 Achille Lauro si fa largo nella scena rap italiana con un mixtap nel 2013 che resta una sorta di pietra miliare per il rap underground. Crescendo poi si fa sempre più largo nel mondo del musica rap con due produzioni inedite come Achille Idol, Immortale. Nel 2016 Achille Lauro decide di fondare un collettivo proprio e da questo momento si trasferisce a Milano. Il suo percorso artistico, da questo momento in poi, sale e cresce sempre di più. Dopo aver partecipato all’ultima edizione del concerto al Primo Maggio a Roma nel 2018, Achille Lauro calca tutti i parchi italiani con un tour lunghissimo mentre si prepara ad affrontare anche al Festival di Sanremo con la canzone Rolls Royce.