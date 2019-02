Ex-Otago, Sanremo 2019: Testo Solo una Canzone

Manca davvero pochissimo alla 69esima edizione del Festival di Sanremo e tutti gli italiani ormai non aspettano altro che la fatidica data d’inizio, ovvero il 5 febbraio. Sanremo 2019 sarà condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La lista ufficiale dei cantanti in gara è stata annunciata da tempo. Poco fa però la rivista Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato, come di consueto, i testi dei 24 brani in gara. Non ci resta dunque che andarli a leggere e scoprirli insieme.

Testo Solo Una Canzone, Ex-Otago Sanremo 2019

Tutto pronto dunque per Sanremo 2019. Dopo aver scoperto i nomi dei conduttori prima, dei cantanti in gara durante e degli ospiti poi, non ci resta che scoprire quali sono i testi delle 24 canzoni che si aggiudicheranno l’ambita statuetta del leone d’oro. Ecco a voi il testo del brano degli Ex-Otago, gruppo indie-pop che farà il suo esordio sul palco dell’Ariston, buona lettura:

Resta con me

Perché la notte mi fa perdere

Poi non ho voglia di sognare

Perché domani è uguale

Resta con me

Anche se è una vita che usciamo insieme

Dormir con te stanotte è importante

Perché ci vogliamo bene

Non è semplice

Restare complici

Un amante credibile

Quando l’amore non è giovane

Non è semplice

Scoprire nuove tenebre

Tra le tue cosce dietro le orecchie

Quando l’amore non è giovane

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

Tutti cantano l’amore

Quando nasce quando prende bene

Quando tremano le gambe

Quando non c’è niente che lo può fermare

Ma tutte quelle storie

Che hanno visto almeno dieci primavere

Cento casini cento grandi scene

Mille pagine attaccate ancora insieme

Non è semplice

Restare complici

Un amante credibile

Quando l’amore non è giovane

Non è semplice

Scoprire nuove tenebre

Tra le tue cosce dietro le orecchie

Quando l’amore non è giovane

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

È solo una canzone

Abbracciami per favore

Con te voglio fare tutto

Tutto ciò che sento

Resta con me

Perché da solo non ho fame

Poi non è bello cucinare

Solo per me

Solo per me

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

È solo una canzone

Abbracciami per favore

Chi sono gli Ex-Otago Sanremo 2019: origini, carriera e canzoni

Gli Ex-Otago sono una band indie pop nata nel lontano 2002 nella città di Genova. Loro rappresenteranno sul palco dell’Ariston la quota indie della musica italiana sulla scia de Lo Stato Sociale lo scorso anno. L’origine del loro nome è abbastanza singolare. Ecco cosa ha dichiarato la band in un’intervista: “Otago è il nome di una squadra di rugby della Nuova Zelanda che vince il campionato contro ogni pronostico. Fantastico! Suona bene e ci piace pure il concetto! Bene… dopo 5 minuti non ci piaceva più. Ci siamo sciolti e riformati come Ex-Otago. Tutto questo in 10 minuti. Il trattino? Ci piaceva!”. Inizialmente la band era un trio composto da Maurizio Carucci, Alberto Argentesi e Simone Bertuccini. Con questa formazione pubblicano il loro primo album. Nel 2004 alla band si aggiunge anche il batterista Simone Fallani. Nello stesso periodo firmano un contratto con una etichetta friulana con la quale pubblicano il loro singolo “Giorni Vacanzieri” e poi il loro secondo album intitolato “Tanti Saluti”. Nel 2010 viene pubblicata la canzone “Marco Corre” dedicata all’atleta Marco Olmo, brano che sarà contenuto nel nuovo album “Mezze Stagioni” poi pubblicato nel 2011. Nel 2012 il gruppo annuncia l’uscita dalla band di Alberto Argentesi. Nel 2014 viene pubblicato un nuovo album dal titolo In capo al mondo. In questo album la band abbandona i suoni elettronici e sperimentando nuovi strumenti. Il 2016 è l’anno dell’uscita dal gruppodi Gabriele Floris. Nel 2016 esce l’album Marassi con come singolo “Cinghiali incazzati”. Nel 2017 c’è la collaborazione con Jake La Furia per il singolo Gli occhi della luna. Il 17 maggio scorso infine viene pubblicato il singolo “Tutto bene” che anticipa l’uscita del nuovo album.

