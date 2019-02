Al Festival di Sanremo 2019 torna quest’anno Ghemon. Il cantante non sarà più ospite nella serata di duetti, ma protagonista in primis della kermesse musicale sanremese. Cerchiamo allora di conoscere meglio Ghemon e il testo di Rose Viola la sua canzone in gara a Sanremo 2019.

Ghemon, chi è: biografia, carriera e canzoni

Classe 1982 originario di Avellino, Ghemon è uno degli artisti pop italiani più interessanti . Il suo è un percorso artistico lungo e a tratti anche tormentato. Ma con il tempo qualcosa è cambiato. Nel 2012 la sua carriera musicale va a trovare una sua precisa connotazione: rap mischiato a soul, jazz e musica italiana. A Sanremo 2019 Ghemon arriva con brano intitolato Rosa Viola, ma questo non è che l’ultimo step di un lungo percorso di crescita che lo vede nel 2018 pubblicare “Io sono, diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle”. Si tratta della prima autobiografia in cui Ghemon, anzi, Gianluca si racconta per la prima volta.

Testo Rose Viola, Ghemon Sanremo 2019

Dieci fori di proiettile nell’anima

Ed il cuore ricolmo di sassi

La strada del ritorno

L’ho segnata sulla mappa dei miei passi falsi

Frasi squisite, quelle tue,

Che ora sanno di cibo per gatti

Ma sta nel gioco delle parti

Accarezzerò le tue mille spine

Sarò fragile

Rose viola

Stese sulle lenzuola

Come tutte le notti in cui

Te ne stai da sola

Nodi in gola

Ed il trucco che cola

Come tutte le notti in cui

Proprio lui ti trova

Lo sguardo segue fiero

Nello specchio questa linea curva lungo i fianchi

Mi fai sentire nuda ancora prima di spogliarmi

Tu sei il pensiero nero che mi culla

E anche stanotte scapperai su un taxi

Com’è difficile salvarsi

Rose viola

Stese sulle lenzuola

Come tutte le notti in cui

Te ne stai da sola

Nodi in gola

Ed il trucco che cola

Come tutte le notti in cui

Proprio lui ti trova

Gli occhi perdonano

Per uno come te

Anche se dico no

Resti dentro di me

Rose viola

Stese sulle lenzuola

Come tutte le notti in cui

Te ne stai da sola

Nodi in gola

Ed il trucco che cola

Come tutte le notti in cui

Proprio lui ti trova

(Fonte Immagine Instagram)