Sanremo 2019, Irama: testo completo de La ragazza con il cuore di latta

Mancano davvero pochissimi giorni a Sanremo 2019. La prima puntata è, infatti, prevista per martedì 5 febbraio. E ci accompagnerà fino a sabato 9 febbraio. Insomma, cinque ed entusiasmanti serate. Come sempre, anche quest’anno c’è una grandissima euforia per la gara. Nonostante, infatti, le numerose polemiche dei giorni scorsi, tutti gli italiani non vedono l’ora di poter ascoltare le straordinarie voci della musica nostrana. I concorrenti in gara, infatti, sono stata annunciati ufficialmente. Così come i duetti previsti per la quarta serata. Ma, invece, per quanto riguarda i testi delle canzoni?

Testo La ragazza con il cuore di latta, Irama Sanremo 2019

Come dicevamo, infatti, c’è una grandissima euforia per quest’edizione di Sanremo 2019. Fino ad oggi, vi avevamo parlato esclusivamente dei cantanti in gara, dei duetti, dei super ospiti e dei conduttori. Ma mai, invece, dei testi. Finalmente, grazie a Tv Sorrisi e Canzoni, uscito in edicola il 29 gennaio, possiamo svelarveli completamente. Ecco a voi, La ragazza con il cuore di latta di Irama. La canzone racconta la storia di una violenza fisica, quindi di dolore e delusione, ma anche di rinascita.

Irama, Sanremo 2019: testo completo

Fare l’amore è così facile credo

amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro

diceva di essere diversa

cercava le farfalle lì appoggiata alla finestra

vedeva i suoi compagni che correvano in cortile

e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire

e se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi

diceva siediti qui affianco ed indicava su

io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

perché il mio a volte si dimentica e non batte più

così cercando di salvarla

a sedici anni il suo papà le regalò un cuore di latta

però rubò il suo vero cuore con freddezza

in cambio della vita

e non lo senti che

questo cuore già batte per tutti e due

che il dolore che hai addosso non passa più

ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto

Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso

A scuola nascondeva i lividi

A volte la picchiava e le gridava soddisfatta

Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo

E si toglieva come prima cosa solo la cravatta

E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci

Linda diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Adesso dimmi in quella accanto cosa vedi tu

ma chi ha sofferto non dimentica

Può solo condividerlo se incrocia un’altra strada

Per ragazza più bella del mondo con il cuore di latta

sappi che io ci sarò

Comunque vada

e non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

fare l’amore è così facile credo

amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

Ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più

e non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Chi è Irama, Sanremo 2019: età, canzoni famose e vita privata

Filippo Maria Fanti, in arte Irama (dal malese significa ritmo), nasce a Carrara il 20 dicembre 1995. Scopre la sua più grande passione per la musica sin da piccolo. Grazie a grandissimi cantautori, quali Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini. Si dedica, immediatamente, a raggiungere il suo obiettivo. Nel 2014, infatti, partecipa a Sanremo Giovani, risultando uno degli otto vincitori del concorso. Avendo così la possibilità di partecipare alle 66esima edizione del Festival di Sanremo, nella categoria Nuove proposte, con il brano Cosa resterà. Perdendo, però, contro Ermal Meta. Dal suo primo album, intitolato Irama, il cantante pubblicherà due singoli: Non ho fatto l’università e Tornerai da me. Il successo, però, arriva nel 2018 quando vince il talent di Maria De Filippi, Amici. Da tale esperienza Irama pubblicherà il tormentone estivo Nera, ottenendo il Disco di Platino. Attualmente è legato all’influencer romana Giulia De Lellis.