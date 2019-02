Negrita Sanremo 2019: Testo di I ragazzi stanno bene

I Negrita saranno in gara anche quest’anno al Festival di Sanremo 2019: presenteranno la canzone ‘I ragazzi stanno bene’. Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato proprio negli ultimi giorni il testo intero della canzone che riproponiamo qui di seguito.

Testo I ragazzi stanno bene, Negrita Sanremo 2019

“Tengo il passo sul mio tempo concentrato come un pugile

Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine

Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti

Per far pace con il mondo dei confini e passaporti

Dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto

Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco

Dove camminiamo tutti con la testa ormai piegata

E le dita su uno schermo che ci riempie la giornata

Ma non mi va

Di raccogliere i miei anni dalla cenere

Voglio un sogno da sognare e voglio ridere

Non mi va

Non ho tempo per brillare voglio esplodere

Ché la vita è una poesia di storie uniche

E poi trovarsi qui sempre più confusi e soli

Tanto ormai non c’è più tempo che per essere crudeli

E intanto vai, vai che andiamo dentro queste notti di stelle

Con il cuore stretto in mano e con i tagli sulla pelle

Ma i ragazzi sono in strada, i ragazzi stanno bene

Non ascoltano i consigli e hanno il fuoco nelle vene

Scaleranno le montagne e ammireranno la pianura

Che cos’è la libertà? Io credo: è non aver più paura

Di piangere stasera, di sciuparvi l’atmosfera

E di somigliare a quelli come me

Non mi va…

Di lasciarmi abbandonare, di dovermi abituare

Di dovermi accontentare

Sopra di noi la gravità

Di un cielo che non ha pietà

Pezzi di vita che non vuoi perdere

Giorni di festa e altri da lacrime

Ma ho visto l’alba e mette i brividi, i brividi…”

Chi sono i Negrita: età, canzoni famose e vita privata

Sono nati ad Arezzo ed hanno formato un gruppo rock sin da giovanissimi. Ad Arezzo ci sono rimasti anche dopo il successo, rimanendo fedeli alla città natale e soprattutto alla loro amicizia che viene prima d’ogni cosa. Non nascono come Negrita, ma come gli Inudibili. Poi, decidono di cambiare nome e cominciano a sbarcare nei primi negozi di musica con le loro schitarrate vibranti che finalmente riescono a toccare il cuore dei fans. E’ il 1994 quando escono con l’album Negrita che, purtroppo, ancora non viene preso abbastanza in considerazione dal pubblico. Sarà fondamentale la collaborazione con Luciano Ligabue nel brano L’han detto anche gli Stones, facente parte dell’album “A che ora è la fine del mondo?”.

Nel 2006 spunta fuori quello che probabilmente è stato il brano che ha riscosso maggior successo per i Negrita: ‘Rotolando verso sud’, poco dopo il film documentario Verso sud, un doppio DVD, che riporta passo dopo passo la realizzazione del disco L’uomo sogna di volare.

Al momento, ecco di chi si compone il gruppo rock che parteciperà a Sanremo 2019: