Federica Carta e Shade Sanremo 2019: Testo Senza Farlo Apposta

A volte dirsi ti amo

È più finto di un «dai ci sentiamo»

Ho il tuo numero ma non ti chiamo

A te fa bene, a me fa strano

Che parli con me ma non sono qui

E non ci credo ai tuoi «fidati»

Prima facevi monologhi

Ora parli a monosillabi

E ti sei messa quei tacchi

Per ballare sopra al mio cuore

Da quando hai buttato le Barbie

Per giocare con le persone

Dicono che non capisci il valore

Di qualcuno fino a quando non l’hai perso

Tu non capiresti lo stesso

Quindi non dirlo nemmeno per scherzo

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa

E ti ho detto ti amo

Non eri il regalo che immaginavo

Noi piano piano ci roviniamo

Dammi il mio panico quotidiano

Quando ti vedo con gli altri

Tu non sai quanto vorrei essere via

Sei troppo bella per essere vera

Ma anche troppo bella per essere mia

E io ho finito l’autonomia

Per sopportare ogni tua bugia

Se avessi modo dentro la testa

Cancellerei la cronologia

E non so quanto sbagliato sia

Fingere di essere un bravo attore

È ora che io me ne vada via

Scomparirò in un soffio al cuore

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa

Scusa ma, non ci riesco mi hai lasciato un po’ di te

Ma hai preso tutto il resto

E sono qui stasera, ancora un’altra volta

Che c’è la luna piena, ma tu hai la luna storta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa

Chi è Federica Carta Sanremo 2019 | Età | Canzoni famose | Vita privata

Federica Carta è nata a Roma il 10 gennaio 1990. Già da quando era pressappoco una bambina, manifesta un certo interesse nel canto. Poi, crescendo, coltiva il sogno della musica. Il sogno, cioé, di ritrovarsi di fronte al grand epubblico di Sanremo. Beh, almeno questo è un obiettivo raggiunto. La sua è una passione erditata dal papà che crede in lei sin da subito e all’età di 9 anni le fa prendere lezioni di pianoforte e canto. Federica Carta cresce e quel sogno ce l’ha sempre nel cuore. Non rimarrà un sogno nel cassetto, perché a 17 anni si iscrive ai provini per Amici e viene selezionata per entrare a far parte della scuola. Di lì nasce il successo vero per lei. In trasmissione porterà tantissimi inediti come “Sogni e verità”, “Tutto quello che ho”, “Attraversando gli anni” e “Ti avrei voluto dire”. Proprio quest’ultimo brano vince il disco di platino nel febbraio 2017. Il disco d’oro arriva, invece, quando Elisa – che allora era il coach della squadra blu di Amici – scrive per lei il brano “Dopotutto”.

Una volta fuori da Amici, il sogno continua. Così, sul palco del ‘Wind Summer Festival 2017’ c’è anche lei. Comincia anche con i primi tour. Vari concerti, quindi, nella sua città, Roma, e uno a Milano. Nel 2018, il brano presentato con i La Rua viene scartato. Ma Federica non si ferma ed arriva alla conduzione di ‘Top Music’, su Rai Gulp, ed apre alcuni concerti di Laura Pausini. Adesso, si presenterà al Festival di Sanremo 2019 con Shade con la canzone ‘Senza farlo apposta’ e… chissà dove arriverà!

Chi è Shade? Età, carriera e vita privata del cantante di Sanremo 2019

Shade è un rapper. Uno di quelli che si è costruito praticamente da solo. Ha cominciato un po’ come tutti gli altri, caricando dei video su Youtube. Video che sono piaciuti e per questo sono arrivati alle persone giuste che gli hanno dato un’occasione. Tuttavia, Shade è un artista a 360 gradi e nel suo mondo non c’è solo la musica. Oltre al cantante Rap, Shade matura il sogno di fare il comico e infatti vince lo Zelig Urban Talent. Proverà anche a fare l’attore, recitando come guest star nella serie Favelas.

Passando invece al lato ‘intimo’ del rapper, attore, comico Shade, possiamo raccontare di lui che al momento ha una fidanzata chesi chiama Gaia, e che di professione fa l’architetto e make up artist. C’è un dettaglio molto bizzarro nella loro storia d’amore. Si sono conosciuti su Facebook e, al primo appuntamento, lui è arrivato in ritardo. Sì, e l’ha lasciata sotto la pioggia ad aspettare che arrivasse. Insomma, tutt’altro che un galantuomo. Ma siamo sicuri che si sarà fatto perdonare poi col tempo.