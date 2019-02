Elisa Isoardi, Mahmood vince Sanremo e lei lancia una bordata a Salvini.

Ha fatto molto discutere il successo nella finalissima del festival di Sanremo del cantante Mahmood. La critica e gli spettatori, infatti, sono divisi tra coloro che hanno apprezzato tantissimo il suo brano “Soldi” e coloro che invece ritengono questo verdetto una ingiustizia nei confronti di artisti come la Bertè ed Ultimo. Egiziano di nascita, però, in molti hanno visto in questa sua vittoria un emblema dell’integrazione. In barba a Matteo Salvini ed alle politiche contro l’immigrazione del Governo.

Appartiene a questa categoria anche Elisa Isoardi, che attraverso un post su Instagram ha voluto dire la sua su questo successo mandando una frecciatina, a dir poco, al suo ex compagno di vita Matteo Salvini.

Mahmood vince Sanremo, affondo di Elisa Isoardi su Salvini

Su Instagram, infatti, ha espresso tutto il suo apprezzamento per Mahmood con un messaggio eloquente: “Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza”. Un messaggio dunque a favore dell’integrazione e contro chi si fa portavoce della necessità di chiudere i porti come Matteo Salvini, con il quale la storia d’amore della Isoardi si è conclusa tra non poche polemiche qualche tempo fa.