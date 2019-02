Irama dopo la finale di Sanremo, notte di passione con la sua Giulia.

La loro storia d’amore, iniziata in sordina, ha pian piano conquistato il cuore di tutti quanti. I due, infatti, sono sempre molto attivi sui social e non di rado condividono con i fan dei momenti di passione ed anche di parziale intimità. Proprio Irama è stato tra i protagonisti della 69a edizione del festival di Sanremo. A tal proposito, nella serata di ieri si è tenuta la finalissima che ha sancito, per lui, il settimo posto. Insomma, non proprio un trionfo per la sua “La ragazza dal cuore di latta“, anche se comunque si tratta di un piazzamento in top ten.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito del cantante Irama e della sua fidanzata Giulia De Lellis e per non perderti mai nulla sulla loro vita privata e professionale, allora CLICCA QUI!

Si è poi rifatto dopo la finale, dal momento che si è regalato una notte di passione con la sua amata Giulia. Proprio lei, poi, orgogliosa del suo compagno, ha condiviso su Instagram alcuni momenti della notte.

Per non perderti mai un post, una storia o una foto che Giulia De Lellis ed Irama condividono su Instagram, allora CLICCA QUI!

Irama con Giulia dopo Sanremo

La settimana del festival è per i concorrenti e non solo molto impegnativa e dispendiosa. Per questo motivo, il relax che può regalare l’amore può rappresentare una valvola di sfogo importante. Momento molto belli e romantici per i due, che dimostrano una volta di più quanto siano legati tra loro.