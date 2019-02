Sanremo 2019, Mahmood inconveniente tecnico per lui sul palco perché il microfono non funziona.

Mahmood ha vinto Sanremo 2019 ecco cosa sapere e il testo: Mahmood vince Sanremo 2019 con la canzone Soldi: il testo

Mahmood Sanremo 2019, piccolo inconveniente per lui che sale sul palco del teatro Ariston durante la Finale del Festival per cantare la sua canzone, Soldi, ma non parte la voce. La musica dell’orchestra va avanti e Mahmood si rende subito conto che c’è qualcosa che non va. Il pubblico urla, si lamenta e dopo qualche istante anche Mahmood, smette di cantare. L’atmosfera è un po’ tesa, ma sono inconvenienti tecnici che, ovviamente possono succedere, solo che per il giovane concorrente di Sanremo 2019 questa è la prima esibizione sul palco e la poca esperienza in questo senso lo fa raggelare.

Finale Sanremo 2019, Mahmood: il microfono non funziona

“Nessun problema – urla Claudio Bisio intervenendo e andando accanto a Mahmood sul palco del Teatro Ariston in questa Finale di Sanremo 2019- Succede, siamo solo in mondovisione” scherza il conduttore per cercare di smorzare la tensione. Dopo pochissimi istanti il team della Rai risolve il probelma, l’ansia in Mahmood è alle stelle. La musica ricomincia e il giovane cantante, timidissimo, si vede che sta tremando. Così prima di ricominciare fa un “a-ah” di prova e quando sente che il microfono funziona ricomincia a cantare e dà il massimo. Finita l’esibizione però Mahmood si prende un momento e dichiara: “Voglio ringraziare l’orchestra che mi è sempre stata accanto e ha fatto un lavoro strepitoso”. Un piccolo inconveniente insomma, ma nulla che possa precludere il risultato e l’esito finale della gara. Il povero Mahmood però sarà sicuramente rimasto un po’ scosso dall’accaduto visto che per lui oltre ad essere il primo festival è anche la prima esibizione davanti ad un pubblico così importante.

