Mahmood vince Sanremo 2019 e risponde alle parole di Ultimo

Mahmood ha risposto a Domenica In alle accuse di Ultimo dopo aver vinto Sanremo 2019. Un commento che nessuno si aspettava e che, sinceramente, ci lascia spiazzati per la calma con la quale esprime il suo ragionamento. Oggi, 10 febbraio, esattamente il giorno dopo il Festival di Sanremo 2019, i cantanti che hanno gareggiato fino a ieri sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In. Ecco cosa è successo.

Mara Venier abbraccia Mahmood: “Amore della zia, hai vinto tu!”. I giornalisti presenti in studio cominciano a fargli delle domande e, nonostante la grande confusione che immaginiamo avesse nella mente in quel momento, ha risposto con una grande calma interiore: “C’è tanta tensione, siamo tutti ragazzi e non è facile per noi. C’è tanta roba attorno, quindi magari può capitare di dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato”.

Mahmood risponde ad Ultimo | Sanremo 2019

Quelle parole di Ultimo subito dopo Sanremo 2019 non sono andate giù. Hanno scatenato un bel po’ di polemiche e, anzi, a dire il vero, nessuno si sarebbe aspettato che Mahmood avesse risposto così pacatamente.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Matteo Salvini, leader del Lega, vice premier del Governo e Ministro degli Interni, oltre che uno dei politici di punta al momento, allora CLICCA QUI!

A terminare il suo discorso, queste parole: “Per me è incredibile, era già una vittoria essere qui al Festival e vincerlo non era concepito nella mia testa. Sono orgoglioso di questo risultato. Per me fare musica è una passione, prima che un lavoro. Mi impegno a lanciare un messaggio autentico e vero, mai cose false, dette per noia. La gente deve ascoltare una cosa vera, se le emozioni sono plasticose alla fine si sentono”. Beh, in effetti è vero. Quel che vince è sempre la semplicità. Nonostante il Festival di Sanremo non sia così semplice da affrontare e non sia attorniato da effetti scenici proprio semplici. Tante le canzoni in gara. Tutte molto ‘profonde’. Ma a vincere è Mahmood, tra lo stupore di tutti e nonostante il televoto che non era andato poi così bene per lui.