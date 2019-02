Vincitore Sanremo 2019: ecco chi ha trionfato sul palco dell’Ariston nella 69esima edizione del Festival di Claudio Baglioni.

Anche questa volta siamo arrivati alla fine del 69esimo Festival di Sanremo 2019. L’edizione di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele è arrivata al termine e proprio questa sera, sabato 9 febbraio 2019, intorno all’una di notte, abbiamo scoperto il vincitore di questo festival della canzone italiana. La canzone vincitrice si aggiudica la possibilità di entrare di diritto all’Eurovision song contest.

Mahmood vince il Festival di Sanremo 2019

Mahmood Ultimo Il Volo Loredana Bertè Cristicchi Daniele Silvestri Irama Arisa Achille Lauro Enrico Nigiotti Boomdabash Ghemom Ex Otago Motta Francesco Renga Paola Turci Zen Circus Federica Carta e Shade Nek Negrita Patty Pravo e Briga Anna Tatangelo Einar Nino D’angelo e Livio Cori

Testo soldi Mahmood

n periferia fa molto caldo

Mamma stai tranquilla sto arrivando

Te la prenderai per un bugiardo

Ti sembrava amore era altro

Beve champagne sotto Ramadan

Alla TV danno Jackie Chan

Fuma narghilè mi chiede come va

Mi chiede come va come va come va

Sai già come va come va come va

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Pensavi solo ai soldi soldi

Come se avessi avuto soldi

Dimmi se ti manco o te ne fotti

Mi chiedevi come va come va come va

Adesso come va come va come va

Ciò che devi dire non l’hai detto

Tradire è una pallottola nel petto

Prendi tutta la tua carità

Menti a casa ma lo sai che lo sa

Su una sedia lei mi chiederà

Mi chiede come va come va come va

Sai già come va come va come va

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Ho capito in un secondo che tu da me

Volevi solo soldi

Come se avessi avuto soldi

Prima mi parlavi fino a tardi

Mi chiedevi come va come va come va

Adesso come va come va come va

Waladi waladi habibi ta’aleena

Mi dicevi giocando giocando con aria fiera

Waladi waladi habibi sembrava vera

La voglia la voglia di tornare come prima

Io da te non ho voluto soldi…

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Volevi solo soldi soldi

Come se avessi avuto soldi

Lasci la città ma nessuno lo sa

Ieri eri qua ora dove sei papà

Mi chiedi come va come va come va

Sai già come va come va come va

Premi Sanremo 2019: gli altri vincitori

Premio per la miglior composizione musicale

Premio Miglior Testo della Giuria d’Onore

Premi della Critica Mia Martini

Premio Critica Lucio Dalla

Premio Sergio Endrigo Interpretazione

Sanremo 2019 le impressioni dopo la vittoria

La tendenza di questo Festival di Sanremo 2019 è stata quella di un’apertura da parte della RAI nei confronti di nuovi generi musicali come l’indie o la trap che, incredibilmente, sono arrivati sul palco dell’Ariston in maniera massiccia. Decisione voluta peraltro dal direttore o dirottatore artistico, Claudio Baglioni. Per questo Festival infatti la tendenza è stata quella di apertura al mondo social a e di tutte quelle nuove tendenze che non vanno messe da parte, ma ascoltate e comprese.