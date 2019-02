Festival Sanremo 2019: quanto costa un biglietto per la poltrona

Quanto costa andare a vedere il Festival di Sanremo? Quanto costa un biglietto per il teatro Ariston durante Sanremo 2019 di Claudio Baglioni? Questa è sicuramente una delle domande che in moltissimi si staranno facendo ora che il nuovo anno è cominciato e la kermesse musicale sanremese è ormai alle porte.

Come prenotare l’abbonamento per Sanremo 2019

Le prevendite e le prenotazioni per i biglietti di Sanremo si è aperta martedì 8 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 12:00 di mercoledì 9 febbraio 2019. In questo lasso di tempo si apre una prima fase di vendita dei biglietti ossia la prenotazione degli abbonamenti di platea e galleria per tutte e cinque serate del Festival della canzone italiana. Potrete richiedere le vostre schede di abbonamento per le cinque serate in platea o in galleria sul link www.sanremo 2019.aristonsanremo.com. All’interno dovrete inserire dei dati obbligatori come il nome, cognome, la data e il luogo di nascita, email, documento d’identità e telefono. La prenotazione è soggetta a conferma. Dovrete quindi aspettare di ricevere una mail di conferma da parte proprio dell’Ariston e della RAI per i vostri biglietti che verranno inviate lunedì 14 gennaio 2019.

Sanremo 2019: i biglietti sono nominali

Ogni richiedente può al massimo chiedere due abbonamenti e si ricorda che, per motivi di sicurezza,i biglietti sono nominativi. Infatti sul vostro abbonamento troverete il vostro nome e cognome, luogo e data di nascita. Quindi potrete entrare all’interno del teatro Ariston con il vostro abbonamento per le cinque serate mostrando il vostro biglietto di ingresso e il documento di identità.

Quanto costa un biglietto per Sanremo 2019

Ora vediamo quanto costa partecipare alle 5 serate del Festival di Sanremo. Un abbonamento di 5 serate in platea è di €1290 mentre l’abbonamento di 5 serate in galleria e di €672. Questo ovviamente per 5 serate. Se invece volete andare al teatro Ariston per vedere una sola serata del Festival di Sanremo sappiate che la biglietteria è aperta potete chiamare e chiedere delle informazioni. A oggi non sappiamo ancora i prezzi del 2019, ma se tutto è come l’anno scorso è più o meno i prezzi dovrebbero essere: