Sanremo, clamoroso Ultimo: litiga con i giornalisti, volano parole grosse

La pressione che mette una rassegna del calibro di Sanremo non è mai facile da gestire. Questo discorso vale anche per i cantanti ed i protagonisti più esperti, figurarsi quanto possa essere appropriato per un ragazzo che da poco tempo è esploso e da cui tutti si aspettano tantissimo. Tutta la tensione è poi sfociata nelle polemiche nate dopo la finalissima di ieri. Prima in conferenza stampa, quando ha parlato del vincitore, Mahmood, definendolo “il ragazzo”. Ed il tutto pareva essersi concluso lì.

In realtà questa mattina Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia, ha condiviso su Instagram un video che ritrae Ultimo mentre offende pesantemente alcuni presenti. Sono volate parole davvero grosse e la didascalia del post del giornalista è alquanto eloquente: “Ultimo sì, ma in quanto a buona educazione. Ecco come il giovane artista è stato solito rivolgersi ai giornalisti per tutta la kermesse sanremese. La neuro, please”.

Ultimo, attimi di tensione dopo la finale di Sanremo

Le parole usate sono state molto dure a testimonianza della tensione che il ragazzo aveva addosso. Inoltre, altro aspetto da non sottovalutare è quello legato alla sua vita privata. E’, infatti, alle prese con la rottura con la sua storica fidanzata e la cosa, vista la sua giovane età, non può certo lasciarlo indifferente.