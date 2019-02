Stasera in Tv, domenica 10 febbraio: Isola dei Famosi 2019. Un quarto appuntamento davvero emozionante e scoppiettante. Vediamo le anticipazioni.

Stasera, domenica 10 febbraio, andrà in onda la quarta puntata de L’Isola dei Famosi. In via del tutto eccezionale, sia chiaro. Questo sarà, infatti, l’ultimo appuntamento domenicale. Dopodiché il reality verrà trasmesso durante la settimana. E proprio a tal proposito, vi avevamo già anticipato che non andrà più in onda di giovedì. Bensì di mercoledì. Il quinto appuntamento, quindi, verrà trasmesso su Canale 5 il 13 febbraio. Ma scopriamo, nel frattempo, ciò che accadrà stasera. Si prospetta, infatti, una puntata davvero scoppiettante.

