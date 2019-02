Stasera in TV, Serie A: Sassuolo – Juve e Milan – Cagliari, come seguirle.

La Serie A continua ad offrire spunti e questa 23a giornata fino a questo momento ha riservato uno spettacolo di assoluto livello. La cosa più emozionante è che lo spettacolo non si è ancora concluso, dal momento che questa sera sono in programma i due posticipi tanto attesi da parte di tutti gli amanti del calcio. Alle ore 18.00 scenderà in campo la Juventus capolista per allungare ulteriormente sul Napoli, fermato 0-0 dalla Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La squadra di Allegri, però, dovrà fare i conti con il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una delle rivelazioni di questo campionato e che ha tutto per mettere in pensiero i bianconeri. Alle ore 20.30, poi, sarà la volta del Milan, che in casa affronterà il Cagliari a caccia di punti per allontanare la zona retrocessione, che si è riavvicinata moltissimo nelle ultime uscite.

Stasera in TV, Juve e Milan protagoniste: come seguirle

Entrambi i match in questione saranno visibili in esclusiva solo ed esclusivamente sui canali di Sky Sport. Ci saranno, poi, per entrambi i match lunghi pre e post partita. Il pre della gara della Juve avrà inizio alle 17.30, mentre dal fischio finale in poi inizierà il pre della gara delle 20.30. Dopo le gare poi ci saranno tante interviste e contenuti esclusivi dai due stadi che ospiteranno queste gare.