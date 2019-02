Sanremo 2019, Mahmood: testo completo de Soldi

Sanremo 2019 è ormai alle porte. Mancano davvero pochi giorni alla prima puntata dell’incredibile Festival, prevista per il 5 febbraio. Come consueto, anche quest’anno c’è una grandissima euforia per la gara. Nonostante, infatti, le numerose polemiche dei giorni scorsi, tutti gli italiani non vedono l’ora di poter ascoltare il fior fiore della musica nostrana. I concorrenti in gara, infatti, sono stata annunciati ufficialmente. Così come i duetti previsti per la quarta serata. Ma, invece, per quanto riguarda i testi delle canzoni? Beh, scopriamoli insieme.

Testo Soldi, Mahmood Sanremo 2019

Come dicevamo, infatti, c’è una grandissima euforia per quest’edizione di Sanremo 2019. Fino ad oggi, vi avevamo parlato esclusiva mene dei cantanti in gara, dei duetti, dei super ospiti e dei conduttori. Ma mai, invece, dei testi. Finalmente, grazie a Tv Sorrisi e Canzoni, uscito in edicola il 29 gennaio, possiamo svelarveli completamente. Ecco a voi, Mahmood, Sanremo 2019: il testo completo de Soldi. A tal proposito ricordiamo che il cantante, insieme ad Einar, è il vincitore della categoria Sanremo Giovani. Ed ha, quindi, automaticamente il diritto di esibirsi sul palco in una gara unica con i big.

Mahmood, Sanremo 2019: testo de Soldi

In periferia fa molto caldo

mamma stai tranquilla sto arrivando

te la prenderai per un bugiardo

ti sembrava amore era altro

beve champagne sotto Ramadan

alla tv danno Jackie Chan

fuma narghilè mi chiede come va

mi chiede come va come va come va

sai già come va come va come va

penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Pensavi solo ai soldi soldi

Come se avessi avuto soldi

Dimmi se ti manco o te ne fotti

Mi chiedevi come va come va come va

Adesso come va come va come va

Ciò che devi dire non l’hai detto

Tradire è una pallottola nel petto

prendi tutta la tua carità

menti a casa ma lo sai che lo sa

su una sedia lei mi chiederà

mi chiede come va come va come va

Sai già come va come va come va

penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

è difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

ho capito in un secondo che tu da me

Volevi solo soldi

Come se avessi avuto soldi

Prima mi parlavi fino a tardi

mi chiedevi come va come va come va

adesso come va come va come va

waladi waladi habibi ta’aleena

Mi dicevi giocando giocando con aria fiera

waladi waladi habibi ta’aleena

La voglia la voglia di tornare come prima

Io da te non ho voluto soldi…

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Volevi solo soldi soldi

Come se avessi avuto soldi

lasci la città ma nessuno lo sa

Ieri eri qua ora dove sei papà

Mi chiedi come va come va come va

Sai già come va come va come va

Chi è Mahmood: età, canzoni famose e vita privata

Alessandro Mahmoud, questo è il vero nome di Mahmood, nasce nel 1992 da madre italiana e padre egiziano. Sin da piccolo scopre la passione per la musica. Tanto da prendere lezioni di canto lirico con il maestro Gianluca Valenti. E, in seguito, lezioni di pianoforte. Il successo arriva nel 2012, quando Alessandro partecipa al talent X-Factor. Da lì, infatti, il suo percorso è tutto in salita. Nel 2013, si avvicina al genere elettronico. E nel 2015, pubblica il suo primo singolo Dimentica. Con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 2016. Subito dopo l’Ariston, poi, collabora con grandi artisti della musica italiana. Nel 2017, con Fabri Fibra. Ed, in particolare, con il singolo Luna. Ed, infine, Michele Bravi. Con il singolo Presi male. Nell’estate del 2018, esce la sua collaborazione con Elodie, concorrente di Amici, con il singolo Nero Bali.