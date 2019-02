Chi è Ultimo, testo de I Tuoi Particolari, biografia e cosa sapere.

Niccolò Moriconi in arte Ultimo, classe 1996, porta sul palco del Festival di Sanremo 2019 la canzone intitolata I tuoi Particolari. Dopo la vittoria al Festival 2018 nella categoria delle Nuove Proposte con il brano Il Ballo Delle Incertezze, Ultimo è entrato a far parte ufficialmente dei Big di Sanremo 2019. Il suo brano è uno di quelli più apprezzati e il pubblico a casa premia continuamente il suo testo con commenti positivi, like sui social e le radio lo hanno eletto come il brano più trasmesso di questo festival di Sanremo 2019, almeno fino ad oggi.

Sanremo 2019 Ultimo I Tuoi Particolari Testo

È da tempo che non sento più

La tua voce al mattino che grida «bu»

E mi faceva svegliare nervoso ma

Adesso invece mi sveglio e sento che

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Sei sempre stanco perché tu non hai orari…»

È da tempo che cucino e

Metto sempre un piatto in più per te

Sono rimasto quello chiuso in sé

Che quando piove ride per nascondere

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Ti senti solo perché non sei come appari»

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui

È da tempo che cammino e

Sento sempre rumori dietro me

Poi mi giro pensando che ci sei te

E mi accorgo che oltre a me non so che c’è

Che mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Sei sempre stanco perché tu non hai orari…»

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui

Fra i miei e i tuoi particolari

Potrei cantartele qui

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui

Sanremo 2019, chi è Ultimo in gara al Festival

Ad ottobre 2017 Ultimo debutta con il suo album d’esordio Pianeti e l’omonimo singolo che ha ottenuto la certificazione di platino. Mentre il disco è stato premiato proprio disco d’oro. Il nuovo progetto discografico è uscito invece 9 febbraio 2018 e si intitolava Peter Pan. È stato certificato doppio disco di platino e all’interno infatti c’era Il Ballo Delle Incertezze, il brano vincitore della sezione nuove proposte del Festival di Sanremo 2018. Dallo stesso album i singoli estratti di Ultimo sono tantissimi e tutti hanno ottenuto un successo incredibile come Poesia Senza Veli e Cascare nei tuoi Occhi.

Il 27 aprile 2019 è il nuovo appuntamento da segnare sul calendario per tutti i fan di Ultimo perché parte Colpa delle Favole tour, di 18 concerti nei Palazzetti italiani che sono già andati sold-out con tre mesi di anticipo.

