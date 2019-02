Sanremo 2019, Ultimo arriva secondo e in conferenza stampa sfoga la sua rabbia contro i giornalisti, ma poi spiega.

Ultimo, è arrivato secondo al Festival di Sanremo 2019, ma durante la conferenza stampa finale con i giornalisti in sala stampa non è sembrato molto felice. Si è scagliato subito con vigore contro i giornalisti, poi però si “calma” e spiega di essere arrabbiato con se stesso e non con gli altri. Vediamo insieme cosa è successo.

Ultimo, polemica dopo la vittoria di Mahmood

Subito dopo la conferenza stampa come sempre i vincitori si prestano per una conferenza stampa con i giornalisti. In attesa di Mahmood, cominciano le domande a Ultimo e ad una giornalista che gli ha posto una normalissima domanda perde la testa e risponde: “Io vi dico che non sono venuto qui a Sanremo 2019 con la pretesa di vincere, come invece avete fatto tutti quanti voi, tirandomela. Io mi sono sempre grattato per combattere questo. Tantissimi voi giornalisti avete avuto la pretesa di giudicare la carriera di noi artisti in gara guardando due esibizioni. Ma la mia vittoria in realtà sono i live e la gente che mi vuole bene fuori di qui. Sono contento per il ragazzo… Mahmood“.

La sala stampa esplode per l’atteggiamento e per aver definiti Mahmood come un “ragazzo” senza dire il suo nome e Ultimo ribatte: “Che ho detto? Ragazzo? E bhe quanti anni ha? Voi giornalisti avete questa settimana per sentirvi importanti e dovete sempre rompere il cazzo. Cosa ho detto di male? Cosa ho detto di male?“.

Poi Ultimo ritratta e si calma cercando di spiegare così, rispondendo ad un giornalista spiega: “Ti sembro incazzato? Posso essere sincero io non ho bisogno di crearmi un velo di finzione. Qui quelli che vengono hanno un’idea precisa, io nella mia vita non mi sento realizzato se non ottengo quello che voglio. Non sono incazzato ce l’ho con me stesso”.