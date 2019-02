Problemi con acne e brufoli? Siete sempre alla ricerca di soluzioni semplici per migliorare l’aspetto del viso? Basta una dieta intelligente che vi aiuta a soddisfare le richieste della vostra pelle.

Siamo tutti consapevoli che cibi come cioccolato, latticini, noccioline e in particolare tutti quelli carichi di zuccheri, non sono un toccasana per la bellezza della nostra pelle. In particolare infatti oltre alla fastidiosa cellulite e quel chilo in più di troppo, ci ritroviamo pieni di brufoli. Va detto che alcuni cibi sono ricchi di tossine e il loro abuso, alla lunga, ci può portare problemi estetici. Ecco perché per comprendere come limitare il problema bisogna innanzitutto partire dalla tavola.

Detox, dall’acqua ai cibi ricchi di fibre: come limitare i brufoli

Il primo consiglio che vi diamo contro i brufoli è quello di bere molta acqua. Il bere molto è da sempre soluzione a vari problemi, potrebbe infatti essere scontato ma è importante dare le dovute attenzioni alla propria idratazione. La vostra pelle vi ringrazierà! Importante inoltre non esagerare con i latticini e gli zuccheri, preferendo cibi ricchi di fibre e vitamine essenziali per il nostro corpo che aiutano a mantenere pulita la pelle. Ricordatevi ovviamente che mangiare meno “schifezze” può essere importante per la cura, non solo della vostra linea, ma anche della vostra pelle. Di seguito troverete inoltre alcuni dei cibi da prediligere per un’efficace dieta anti-acne:

Olio di oliva

Legumi

Frutta secca

Verdure

Cereali

Pesce

Yogurt e fibre

