Alessia Marcuzzi nel backstage, il vestito di pelle manda Instagram in tilt

Sta andando a gonfie vele, tra mille colpi di scena, siparietti esilaranti e momenti di ansia, anche questa edizione del noto format “L’Isola dei famosi” che ha certamente nella Marcuzzi una figura a dir poco centrale. La conduttrice, infatti, è una sorta di colonna portante del programma e il successo che riesce a riscuotere non sembra calare con il passare degli anni.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima Alessia Marcuzzi e per sapere sempre tutto quello che accade nella sua vita, sia privata che professionale, allora CLICCA QUI!

Si tratta, infatti, senza ombra di dubbio di una delle donne più amate dagli italiani. Sui social, poi, è sempre molto attiva, nel tentativo di tenere sempre vivo e costante il suo rapporto con i tanti follower che non si perdono mai un suo post o una sua storia. A tal proposito, nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae nel backstage del programma “L’Isola dei famosi”. E la foto in questione non ha lasciato indifferenti i suoi fan.

Per non perderti mai una foto, un post, un video o una storia condivisa su Instagram da Alessia Marcuzzi, allora CLICCA QUI!

Alessia Marcuzzi nel backstage dell’Isola

Aveva fatto molto scalpore la storia che la vedeva in bagno prima della trasmissione. Stavolta fa parlare di sé per una foto che la ritrae con indosso un vestitino di pelle davvero da urlo che non ha lasciato indifferenti i suoi fan. E, non a caso, il post in questione ha raggiunto un numero davvero notevole di apprezzamenti!