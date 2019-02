Belen Rodriguez, la maglia è troppo scollata: gli occhi vanno proprio lì!

Ha riscosso nel tempo un successo via via crescente. Si è fatta, a suo tempo, conoscere da milioni di italiani anche grazie alle sue frequentazioni e storie d’amore eccellenti. Poi, però, la sua fama è aumentata grazie alle sue indiscutibili doti televisive ed alla sua bellezza a dir poco fuori dall’ordinario. Allo stato attuale delle cose è una delle donne più amate dagli italiani ed è sempre molto attiva sui social network. Su Instagram è, di fatto, una istituzione con più di 8 milioni di seguaci.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Belen Rodriguez, la show girl in senso assoluto più amata dagli italiani ed apprezzata moltissimo anche in Sud America, allora CLICCA QUI!

La sua bellezza, tale anche da adolescente, non smette di stupire. A tal proposito, nelle ultime ore ha condiviso proprio su Instagram, in modalità storie, un video che la ritrae mentre ascolta una nota canzone di Bob Marley, “Is this love”, con una maglietta a dir poco scollata che manda i fan praticamente in delirio!

Per non perderti mai una storia, una foto, un post o un video che Belen Rodriguez pubblica sul suo profilo Instagram, allora CLICCA QUI!

Belen Rodriguez, zoom su quel particolare

I fan avranno certamente apprezzato dal momento che in primo piano, in questa clip, oltre al suo straordinario sorriso, c’è proprio la scollatura di cui sopra. Insomma, immagini per così dire poco adatte ai deboli di cuore. Inoltre, probabilmente tutti avranno notato quei piccoli nei che non fanno altro che renderla ancora più affascinante. Dei nei che in televisione non sarebbero visibile per la lontananza dall’obiettivo e, soprattutto, per il trucco.