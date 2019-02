Silvio Berlusconi a Pomeriggio Cinque.

Silvio Berlusconi, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque perde le staffe e se la prende con il pubblico.

L’ex Premier Silvio Berlusconi pochi minuti fa è stato ospite di Barbara D’Urso nel salotto televisivo pomeridiano di Pomeriggio Cinque. Il motivo è legato al suo nuovo impegno politico. Quella che doveva essere una normale chiacchierata si è trasformata in una accesa discussione. Berlusconi infatti stava esponendo le argomentazioni per quanto riguarda il suo nuovo impegno politico di qui in avanti. Ad un certo punto però il discorso è caduto sul ‘rivale’ politico pentastellato Luigi Di Maio. Qui l’ex Cavaliere ha incalzato la padrona di casa Barbara con domande scomode proprio su Di Maio. A queste domande Carmencita non ha voluto dare risposta, ma l’insistenza del leader di Forza Italia ha irritato e non poco la D’Urso.

Silvio Berlusconi a Pomeriggio Cinque: “Gli italiani sono tutti pazzi!”

Così in pochi istanti gli animi si accendono a causa dell’insistenza delle domande di Berlusconi alla D’Urso: “Che cosa ha fatto il Signor di Maio? Dimmi, cosa ha fatto?’. La risposta della conduttrice: “Dai, ma io oggi non sono a scuola, piuttosto vorrei sapere da te”. Berlusconi allora incalza: “No, voglio sapere da te cosa ha fatto il Signor Di Maio… Allora diteglielo voi (parlando al pubblico, ndr). Cosa ha fatto il Signor di Maio? Che esami ha superato col 30 e lode? Che lauree ha preso? Dove ha lavorato? E gli diamo in mano l’Italia?? Ma siete tutti pazzi, siete tutti pazzi! Gli italiani sono usciti di testa! Siamo un popolo di matti! Chiaro? Dopo di che c’è un Signore di 82 anni molto saggio, avendo figli e nipoti da proteggere, decide di rimettersi in campo per difendere amici e parenti!”.