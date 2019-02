Diletta Leotta pronta ad allenarsi, poi accade qualcosa che la fa disperare.

Sempre molto attiva sui social, ed in particolar modo su Instagram, la bellissima Diletta, che in pochi anni ha conquistato una fama senza eguali. Utilizza, infatti, spesso questi canali per tenere sempre aggiornati sulle tappe della sua vita i suoi tantissimi fan, con i follower che non si perderebbero per nulla al mondo una foto o una sua storia. La sua bellezza mozzafiato passa anche per tanti duri allenamenti. In piscina, come mostrato nei giorni scorsi, ma anche con esercizi ginnici.

Questa mattina ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia, un breve video, in cui ha immortalato i suoi preparativi prima di iniziare ad allenarsi. Prima della fine della clip, però, è accaduto qualcosa che l’ha fatta “disperare”.

Diletta Leotta, accade qualcosa che la fa disperare

Nella clip in questione si vede, infatti, sbucare improvvisamente il suo personal trainer, pronto per far sudare e faticare la bellissima giornalista bionda. Che, di tutta risposta, ha improvvisamente cambiato espressione del volto facendo una faccia che è, di fatto, il ritratto della disperazione. E, d’altronde, come darle torto: ammazzarsi di fatica con esercizi ginnici non è certo il massimo. Né per lei, né per nessun altro.