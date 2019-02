Diletta Leotta in piscina, costume esplosivo che non passa inosservato

Diletta Leotta si gode un bel bagno in piscina dopo la finale di Sanremo 2019. Sì, perché anche lei ha guardato il Festival di Sanremo 2019: ne sono testimoni le storie che ha pubblicato su Instagram. Dobbiamo ammettere che la bella conduttrice di Dazn non è rimasta indifferente al fascino dell’Ariston. Un palco che ha calcato negli anni scorsi, ma da cui è rimasta lontana quest’anno.

Così, approfittando di qualche momento di pausa dal lavoro, ha fatto un bel bagno in piscina. Costumino, mascherina per gli occhi e cuffia. Insomma, non le manca nulla. Diletta si è attrezzata proprio bene. E’ una donna che sa sempre come attirare l’attenzione. Anche quando i social sono praticamente pieni di post e notizie su Sanremo 2019.

Diletta Leotta in piscina: costume esplosivo

No che non può passare inosservata la bella Diletta Leotta. Neanche in giornate come questa dove tutti parlano solo e soltanto di Sanremo. Così, sbirciando nel suo account Instagram abbiamo notato i video postati nelle storie che sicuramente avranno raggiunto un numero di visualizzazioni pazzesco. In effetti, chi vorrebbe mai perdersi una Diletta Leotta in costume?

Esplosiva, allegra, simpatica come sempre la nostra bella conduttrice. Gli amanti del calcio ne sono follemente innamorati, ma non sono di certo gli unici. Ormai, Diletta conta 3,7 milioni di followers su Instagram e, sì, per la maggior parte sono tifosi di calcio, ma non tutti. Ci sarà anche qualcuno che di calcio non se ne intende. Perché Diletta Leotta è una bellezza a priori. A prescindere, dunque, dal pubblico. Nessuno può affermare il contrario. Ultimamente, si è cimentata anche con nuovi programmi come ‘Il contadino cerca moglie’, per uscire un po’ dal format sportivo calcistico. Sicuramente, presto la vedremo su altrettanti palcoscenici importanti.