Emma Marrone appena uscita dalla doccia: c’è qualcosa che notano tutti

Emma Marrone si ritrae nelle storie di Instagram mentre è in doccia. In accappatoio, la celebre cantante italiana ha lasciato che i suoi fan la vedessero qualche attimo dopo. Un dettaglio non poteva passare inosservato: no, non parliamo della maschera che ha sul viso, ma di quella macchiolina rossa che ha in petto. Forse, si sarà grattata. Emma Marrone ha una pelle molto chiara, per cui soltanto toccandosi potrebbe provocare escoriazioni della pelle ed arrossamento della stessa. Capita a tutte le persone chiare di carnagione. Tuttavia, Emma non specifica cosa le sia successo proprio in quel punto, così fa scattare un po’ di curiosità tra i suoi fan. Nella storia Instagram la si vede sorridente e con viso molto rilassato, c’è scritto infatti: “Un po’ di coccole e sorrisi”.

Emma Marrone in doccia… poi a letto

Cosa c’è di meglio che una bella doccia rilassante prima di andare a letto? Niente. Emma Marrone lo sa bene e infatti prima di sdraiarsi si è lasciata coccolare dall’acqua della doccia. Non solo, ha fatto anche una maschera al viso per rilassare la pelle. Questa vacanza in montagna, dobbiamo dirlo, sta trascorrendo proprio all’insegna del relax e dello star bene in compagnia.

Non è mancato qualche episodio ‘preoccupante’. Infatti, durante il viaggio, Emma Marrone si è ritrovata in una bufera di neve, come testimoniano le sue storie Instagram. Niente di grave, sia chiaro, però un po’ di fifa, almeno quella… ci sarà stata. Per il resto, tante ma tante coccole per la cantante che si lascia andare al totale relax. La vediamo in compagnia anche di Franci Savini, da cui non si separa proprio mai. Beh, siamo sicuri che tornerà al lavoro – dopo questa vacanza – molto più rilassata.