Fedez, la nonna è in ospedale e i fan si stringono attorno al rapper per dargli forza.

La nonna di Fedez è in ospedale e i fan si sono stretti attorno al rapper e a Chiara Ferragni per far sentire loro la vicinanza e l’affetto. Il cantante, alcuni giorni fa, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto che ritrae tre pugni uniti e ad un braccio si vede una cannula di un ospedale. Il polso è quello della nonna che, in un primo momento, non si capisce se sia la nonna di Fedez o di Chiara. Dopo attimi di panico per i fan dei Ferragnez, per fortuna però la famiglia di Chiara e Federico sembra poter tirare un sospiro di sollievo.

Fedez, la foto dall’ospedale che fa ben sperare per la nonna

Poche ore fa, infatti, Fedez ha pubblicato una foto con su scritto “Forza nonna” che ritrae la signora seduta in un letto di ospedale, ma nettamente più in forma rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Tanti i messaggi di sostegno da parte dei follower che fanno il tifo per la nonna e le augurano di guarire al più presto. Anche Fedez infatti ha scritto dei post per inviare energia positiva e forza alla nonna. Nelle varie storie di Instagram si vede il grande affetto nei confronti di questa donna che ormai conosciamo come una delle donne più importanti nella vita del rapper. La signora, probabilmente per via dell’età, in questo momento sta attraversando un piccolo malanno dovuto proprio all’età e si spera che non sia nulla di di grave. La nonna Luciana comunque nelle foto è molto sorridente nonostante il ricovero e i fan non hanno smesso neanche per un istante di mostrare alla famiglia Ferragnez e alla nonna tutto il loro sostegno. Ci uniamo a loro augurando alla signora Luciana una pronta guarigione!

