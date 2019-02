Ilary Blasi ai provini per Passaparola: ecco quanto è cambiata VIDEO

Ilary Blasi è il personaggio del momento. La moglie del capitano giallorosso Francesco Totti è riuscita a ritagliarsi, in pochissimo tempo, un posto nei maggiori programmi televisivi. Decretandone l’assoluto successo. Dapprima alla conduzione de Le Iene Show. E in seguito alla conduzione di uno dei più seguiti reality di Mediaset, Grande Fratello Vip. Insomma, Ilary ne ha fatta di strada. Merito di tale successo sicuramente la sua simpatia. La battuta sempre pronta. Ma soprattutto l’infinita bellezza. Attualmente, infatti, è una delle donne più belle della televisione italiana. Ma com’era esattamente Ilary da giovane? Sappiamo, infatti, che lo show che l’ha lanciata è stato Passaparola, game show con Gerry Scotti. Ebbene, com’era a quell’epoca? Scopriamolo insieme.

Ognuno di noi è curioso di conoscere i Vip del momento da giovani, no? Ebbene. È spuntato un video, in cui la protagonista indiscussa è Ilary Blasi. Possiamo confermarvi che la romana ha una dote particolare: la bellezza. In tale video, infatti, Ilary era molto giovane. Aveva soltanto 20 anni. E come tutte le ragazzine di quell’età ha tentato la strada del successo. In queste immagini, riproposte sopra, infatti Ilary sta svolgendo i provini per il quiz dell’epoca. Parliamo di Passaparola. E lei, insieme a Silvia Toffanin, ne fece parte. Ma com’è cambiata negli anni? Una cosa è certa. Il cambiamento c’è stato, bisogna ammetterlo. Ma semplicemente perché nel corso degli anni le mode cambiano. Così come il modo di truccarsi. E i look. Tuttavia, però, ci sono alcune caratteriste che in Ilary non sono per nulla cambiate. Gli occhi, ad esempio. E il sorriso? Beh, è sempre smagliante. Per non parlare, poi, delle forme fisiche. Insomma, possono passare anche gli anni. Ma Ilary resta sempre fantastica.