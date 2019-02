Ilary Blasi incontra la sua sosia: sono identiche, è impressionante.

La moglie di Francesco Totti, storica bandiera della Roma e, più in generale, del calcio italiano, riscuote un successo a dir poco da urlo ormai da diversi anni. E’, infatti, una vera e propria icona delle reti Mediaset e nella sua ormai lunga carriera è stata certamente agevolata dalla sua straordinaria bellezza. Che resta tale anche quando è senza trucco. In molti, però, hanno considerato i suoi lineamenti e le sue espressioni come un qualcosa di unico.

In realtà, però, costoro devono gioco forza ricredersi dal momento che sui social sta girando una foto risalente al 2017. In essa si vede la bellissima show girl in compagnia di quella che può essere considerata, a giusta ragione, la sua sosia.

Ilary Blasi insieme alla sua sosia

Nella foto in questione condivisa da una fan page della bellissima bionda la si vede in compagnia di una donna con cui la somiglianza è davvero spaventosa.

La cosa ovviamente è piaciuta e non poco a tutti i suoi fan, che hanno così potuto vedere una sorta di doppione del loro idolo. Insomma, momenti come questi restano per molto tempo nell’immaginario collettivo.