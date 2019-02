Nervosismo ai massimi livelli sull’Isola dei Famosi, quello che è successo tra Marina La Rosa e Yuri Rambaldi è davvero incredibile, volano parole grosse.

Isola dei Famosi 2019, si respira aria tesa tra i naufraghi sulla spiaggia dell’Honduras. Il motivo è legato all’ennesima lite tra i concorrenti che ha generato non pochi malumori nel gruppo. Questa volta i naufraghi coinvolti sono Marina La Rosa e Yuri che se le son dette di santa ragione. Tutto parte da un discorso che ha come oggetto le nomination. Poi però si degenera con le parole è scoppia la furiosa lite. La gatta morta ex concorrente del Grande Fratello parla delle nomination ed esordisce così: “Hanno fatto il mio nome perché ho fatto delle battute, ho un umorismo noir che non tutti capiscono”. A questa affermazione risponde Yuri che si sente chiamato in causa e non reagisce affatto bene.

Isola dei Famosi, lite furiosa tra Marina La Rosa e Yuri

Le affermazioni di Marina La Rosa non sono andate giù a Yuri che dalla spiaggia ascolta le sue parole e poi interviene prontamente: “Tipo facciamo andare Yuri là? Non devi prendere per il c..o perché non sai chi hai davanti, se mi arrabbio divento una bestia”. A queste parole Marina replica ardentemente: “Che fai, mi picchi?”. Yuri così puntualizza: “Non alzo le mani alle donne. A me le prese in giorno non piacciono io le cose le dico in faccia, per te siamo tutti ignoranti”. A queste parole Marina molto arrabbiata replica concludendo il discorso: “D’accordo Yuri puoi nominarmi, la nostra amicizia finisce qui”.

