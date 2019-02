Isola dei Famosi 2019, Yuri Rambaldi al centro di una polemica: l’indiscrezione a Pomeriggio Cinque

L’Isola dei Famosi non smette mai di sorprendere. Ad essere al centro dei riflettori è adesso Yuri Rambaldi. Si, proprio lui. Lo spogliarellista milanese. Che è riuscito a conquistare un posto a Cayos Cochinos dopo aver partecipato a Saranno Isolani. E, soprattutto, dopo l’abbandono di John Vitale. Bisogna ammettere che la sua presenza non è passata per nulla inosservata sull’isola. In particolare, infatti, sembra proprio che il fascino del ragazzo abbia colpito Sarah Altobello. La pugliese, infatti, ha confessato sin da subito il suo interesse per il ragazzo. E sembra che anche lui provi lo stesso. Soltanto che Yuri nella vita reale ha una ragazza. Ebbene. Proprio su questo punto, a quanto pare, ci sono delle verità sconvolgenti. Ad annunciarlo è Roger Garth, modello ed opinionista di Barbara D’Urso. Vediamo cosa ha dichiarato nello specifico.

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, come sempre, si è dedicato ampio spazio al gossip. Ed, in particolare, all’Isola dei Famosi. Barbara D’Urso, insieme ai suoi opinionisti, ha discusso della diretta del reality di domenica sera. Affrontando, in particolare, un discorso su Yuri Rambaldi. A lanciare una bomba di gossip intorno allo spogliarellista è Roger Garth. Il quale confessa di aver ricevuto alcuni messaggi da parte di una ragazza. Che dichiara di essere l’ex fidanzata dello spogliarellista. Non ci sarebbe nulla di male, ovviamente. Il “problema” però sussiste e come. La ragazza in questione, infatti, dichiara di essere stata fidanzata con Yuri fino all’8 gennaio. Prima della sua partenza per Saranno Isolani, insomma. E che avrebbe ricevuto dal ragazzo addirittura un anello. La domanda che adesso poniamo è solo una: la ragazza presente domenica in studio che dice di essere la fidanzata di Yuri, chi è realmente? E, soprattutto, se è la fidanzata reale, la ragazza chiamata in ballo da Roger chi è? Yuri avrà tenuto due piedi in una scarpa? Lo scopriremo.