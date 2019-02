Jane Alexander, svelata tutta la verità sulla rottura con Elia Fongaro

Ha fatto molto scalpore la notizia della rottura tra la nota attrice ed il modello Elia Fongaro annunciata proprio da lei con un lungo ed accorato post su Instagram. La scelta è arrivata, a quanto pare, per una mancata condivisione di idee relative al concetto di amore e per delle divergenze caratteriali. In molti, però, hanno storto il naso, soprattutto perché i due sembravano molto affiatati dopo qualche intoppo iniziale di troppo.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bella attrice italo inglese Jane Alexander e per sapere tutti i dettagli della sua vita, sia quella più privata che quella professionale, allora CLICCA QUI!

Sotto il post in questione, un utente ha invitato la donna ad usare maggiore prudenza e lei ha colto l’occasione per spiegare la sua posizione. Queste le sue parole: “Io ho semplicemente detto come stavano le cose, senza dare colpe a nessuno”.

Per non perderti mai un post, una storia, una foto o un video che Jane Alexander condivide su Instagram, allora CLICCA QUI!

Jane Alexander spiega la rottura con Elia Fongaro

Attraverso degli altri commenti, poi, è entrata nel dettaglio di questa vicenda. Commenti che adesso abbiamo accorpato per rendere ancora più chiaro il concetto: “Volevo avvisare della situazione le persone che mi seguono. e volete vedere qualcosa che non c’è anche in questo siete liberissimi di farlo. Buongiorno”. Al momento, però, ha preferito il silenzio Elia Fongaro, che sulla separazione non ha ancora detto la sua.