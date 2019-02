Mahmood ha preso un’importante decisione dopo la vittoria a Sanremo 2019, andrà all’Eurovision.

Finalmente Mahmood ha deciso. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019 ha comunicato ai suoi fan, tramite un post su Instagram, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019 con il brano Soldi che ha vinto appunto la kermesse musicale sanremese.

Vittoria Mahmood Sanremo 2019: le polemiche

In questi giorni la polemica sulla sua vittoria ha letteralmente imperversato. Ultimo, infatti, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2019, ha espresso tutto il suo disappunto in merito a questa vittoria sostenendo che il televoto da casa abbia premiato lui e quindi la vittoria di Mahmood non sia legittima. Altra polemica ha riguardato poi il trio de Il Volo che, arrivato terzo, ha suscitato la gioia della sala stampa e dei giornalisti dell’Ariston che, a quanto pare, hanno espresso in maniera troppo crudele il loro personale giudizio nei confronti del trio di tenori.

Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019

Ora però tutte le polemiche come ha detto Mahmood stesso, possono passare in secondo piano, perché nulla potrà levargli la bellezza di questa vittoria. Il giovane cantante che ha prodotto questa canzone insieme a Dardust ha deciso di partecipare all’Eurovision 2019 che si terrà Tel Aviv e il brano con cui parteciperà e andrà in gara contro gli altri cantanti d’Europa sarà proprio Soldi che l’ha portato la vittoria a Sanremo 2019. Sarà una partecipazione particolare questa, in quanto il giovane cantante ha deciso di esibirsi e rappresentare l’Italia portando anche un pizzico di internazionalità visto che il ragazzo ha origini metà egiziane e metà italiane. Vedremo quindi come se la caverà Mahmood e se riuscirà a migliorare il posto in classifica ottenuto lo scorso anno a Lisbona da Ermal Meta e Fabrizio Moro che con il loro brano, Non mi avete fatto niente, si erano piazzati intorno a metà classifica.

