Manuel Vallicella, è morta la madre: commozione sui social

Manuel Vallicella, morta la madre dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Sono momenti tristissimi questi per Manuel Vallicella, l’ex tronista di Uomini e Donne ha perso la madre. Attualmente non possiamo dire quando questo sia accaduto di preciso, ma purtroppo la madre di Manuel non c’è più. Il triste annuncio è stato dato poco fa. I fan di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente la mamma dell’ex tronista. Purtroppo la signora non è più con noi. Da tempo era ammalata, per stessa ammissione del figlio Manuel. Oggi ha smesso di soffrire e lascia un vuoto incolmabile nella vita del bellissimo figlio. Quello tra Manuel e la mamma infatti era un rapporto bellissimo, speciale, che veniva spesso mostrato anche attraverso i social dallo stesso ex tronista.

Manuel Vallicella, il triste annuncio su Instagram dopo la morte della madre

A dare il doloroso annuncio della morte della madre è lo stesso Manuel attraverso il suo profilo Instagram. L’ex protagonista della trasmissione Uomini e Donne pochi minuti fa ha infatti pubblicato una foto di lui insieme alla madre. I due nello scatto appaiono sorridenti. Una foto questa ricca di amore. Sotto il post Manuel allega una commovente didascalia che recita queste parole: “Fai buon viaggio amore mio”. Poche semplici parole che però commuovono tutti i seguaci del giovane che sotto il post esprimono la loro vicinanza e le loro condoglianze. In poco tempo infatti il post è stato inondato di like e commenti solidali. Manuel era solito scattare foto con la sua amata mamma. Da oggi però non potrà più farlo e questo spezza il cuore di tutti. Ci uniamo al dolore di Manuel ed esprimiamo le più sentite condoglianze per la scomparsa della sua amata madre.