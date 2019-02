Nina Moric attacca Corona: quel gesto con suo figlio non è andato giù

La croata Nina Moric ritorna sotto i riflettori. Questa volta, però, a causa di Fabrizio Corona. È noto a tutti, ormai, che i rapporti tra i due sono del tutto pacifici. L’estate scorsa, infatti, sia Nina che Fabrizio avevano annunciato di voler avere dei buoni rapporti soprattutto per Carlos. Nonostante questo, però, ci sono alcune scelte dell’ex re dei paparazzi che Nina non riesce a mandare giù. Ed è quindi motivo di scontro. In primis, la croata non vuole assolutamente che la figura di suo figlio sia strumentalizzato dal padre. Ed è proprio questo che è accaduto poche ore fa. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Per ulteriori news su Fabrizio Corona, Nina Moric, la loro vita privata, le ultime dichiarazioni, le loro ultime foto e i prossimi progetti professionali e personali –> clicca qui

Nina Moric attacca Corona: quel gesto con suo figlio non è andato giù

In realtà, non è assolutamente la prima volta che Nina Moric “rimprovera” Fabrizio Corona per una foto con Carlos. Già qualche mese fa, infatti, vi avevamo parlato di un clamoroso commento che la modella aveva scritto sotto la foto del suo ex marito, in cui mostrava suo figlio. A distanza di mesi, però, la situazione non è cambiata affatto. E così, dopo che l’ex re dei paparazzi ha pubblicato una foto con il giovane ragazzo, ha dovuto leggere un commento poco carino da parte della sua ex moglie. “Che tristezza”, questo è quanto scrive Nina sotto la foto di Fabrizio. Nulla di grave, sia chiaro. Però, sono senz’altro parole dettate dalla rabbia. Nina non vuole affatto che suo figlio venga “strumentalizzato”. Questo, infatti, è quello che secondo la modella traspare dalla foto. Anche perché, parliamoci chiaro, Fabrizio tagga anche la marca d’abbigliamento di suoi figlio.