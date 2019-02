Dopo il Festival di Sanremo 2019 le polemiche infiammano non solo su Ultimo, ma anche sulla reazione dei giornalisti per il terzo posto de Il Volo.

La polemica dopo la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo 2019 infiamma tutti i social, i giornali e le televisioni. La puntata di oggi di Vieni da Me comincia quindi, ovviamente, con dei momenti di discussione in merito al podio di questo 69esimo Festival della Canzone Italiana. Si comincia ovviamente con la polemica inerente il secondo posto di Ultimo e Francesco Facchinetti, inviato speciale, lancia proprio al ragazzo un messaggio importante. Ma non finisce qui, perché proprio Facchinetti ha pubblicato sul suo profilo un video in cui si vedono i giornalisti della sala stampa inveire contro Il Volo.

Leggi anche: Mahmood a ruota libera: dalle critiche dopo il trionfo a Sanremo alla sua infanzia

Vieni da Me, Facchinetti lancia un messaggio a Ultimo

Ultimo si è molto arrabbiato per il suo secondo posto a Sanremo 2019, soprattutto perché il televoto sembrava averlo premiato con un successo senza pari. Francesco Facchinetti però ha deciso di mandare un messaggio a Ultimo: “Sei giovane, la tua canzone piace, sei bravo, hai la fortuna di fare un mestiere che ami, fregatene di Sanremo, riempirai i palazzetti e hai già il sold out dell’Olimpico. Quando Fiorello al Festival arrivò secondo, Pippo Baudo gli disse che era entrato da Papa ed era uscito da Cardinale, è quello che è successo a lui”.

Gli ospiti in studio a Vieni da Me però ribadiscono che bisogna saper perdere nelle vita perché tutto quello che ti succede di meraviglioso nella vita può sparire. Vinto uno o vinto un’altro non importa. Ultimo, ribadiscono, ha accettato il regolamento: “Come gli andava bene quando ha vinto, deve stargli bene anche ora che ha perso”. Ultimo ha i favori del pubblico, ma la canzone non è stata giudicata all’altezza della giuria demoscopica”, chiosano gli ospiti.

Sanremo 2019, Facchinetti: “In sala stampa reazione orribile al terzo posto de Il Volo”

Francesco Facchinetti però lancia una nuova notizia inerente una reazione dei giornalisti all’interno della sala stampa del Teatro Ariston di Sanremo. Quando infatti è stata annunciata la terza posizione de Il Volo pare che i giornalisti della sala stampa abbiano avuto una reazione eccessiva: “Ho visto qualcosa di scandaloso, orribile e brutto. La sala stampa non è il bar, vedere che tutto va così in vacca per colpa di qualche giornalista che ha voglia di scherzare su un momento così importante mi ha fatto cadere le braccia. I giornalisti dovrebbero scusarsi del loro atteggiamento”.

