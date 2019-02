Un anno di servizio civile obbligatorio per i giovani tra i 18 e i 28 anni che usufruiranno del Reddito di Cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, tutti i giovani che ne usufruiranno dovranno fare un anno di servizio civile obbligatoriamente. Questo è quanto previsto da un emendamento della Lega al decreto legge Rdc, presentato in commissione Lavoro al Senato. Inoltre si specifica l’impegno condensato in 25 ore settimanali. Chi ha già svolto il servizio civile in passato però sarà esente da questa cosa.

