Stasera in tv, martedì 12 febbraio: cosa c’è da guardare? Anche stasera, infatti, ci sono davvero degli appuntamenti imperdibili ed interessanti. Eccoli dettagliatamente

Ecco una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di Stasera in Tv, martedì 12 febbraio. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time.A quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Cielo, Nove e Paramount Channel.

Per ulteriori news su tutti i programmi di Stasera in tv, martedì 12 febbraio –> clicca qui

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata

Stasera su Rai 1:

18:45 – “L’eredità” (Quiz) con Flavio Insinna

con Flavio Insinna 20:00 – “Tg1: Telegiornale” (Attualità)

20:30 – “I soliti ignoti” (Game show) con Amadeus

con Amadeus 21:25 – “Io sono Mia” (Film)

23:30 – “Porta a porta” (Attualità)

Stasera su Rai 2:

18:50 – “NCIS: New Orleans” (Telefilm)

19:40 – “NCIS” (Telefilm)

20:30 – “Tg 2 20:30” (Attualità)

21:05 – “Il collegio” (Reality)

00:40 – “Un gioco da ragazze” (Film-drammatico)

Stasera su Rai 3:

Stasera su Rete 4:

18:55 – “Tg4 Telegiornale” (Attualità)

19:30 – “Tempesta d’amore” (Soap)

21:25 – “Il segreto” (Telenovela)

22:30 – “Una vita” (Telenovela)

Stasera su Canale 5:

18:45 – “Avanti un altro” (Quiz)

20:00 – “Tg 5” (Attualità)

20:20 – “Striscia la notizia” (Varietà)

21:20 – “Bridget Jones’s baby” (Film-commedia) Bridget Jones (Renée Zellweger) ha 43 anni, un buon lavoro come produttrice di uno show televisivo ed è ancora single. Incontra Jack (Patrick Dempsey), con cui trascorre una notte di passione. Qualche giorno dopo, però, la donna finisce a letto anche con il suo ex fidanzatoMark Darcy (Colin Firth). Ben presto scopre di essere incinta.

Bridget Jones (Renée Zellweger) ha 43 anni, un buon lavoro come produttrice di uno show televisivo ed è ancora single. Incontra Jack (Patrick Dempsey), con cui trascorre una notte di passione. Qualche giorno dopo, però, la donna finisce a letto anche con il suo ex fidanzatoMark Darcy (Colin Firth). Ben presto scopre di essere incinta. 23:55 – “Uomo d’acqua dolce” (Film-commedia)

Stasera su Italia 1: