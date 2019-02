Stasera in TV, Champions League: due partite da urlo, come seguirle

Dopo una lunga attesa torna a far compagnia a milioni di appassionati in giro per l’Italia la UEFA Champions League. A riaprire i battenti, poi, sono due partite tutte da vivere che si disputeranno questa sera alle ore 21.00 che saranno valevoli per gli ottavi di finale. Si tratta di Roma vs Porto e di Manchester United vs Paris Saint Germain.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della UEFA Champions League e, in maniera stavolta più generico, per sapere sempre tutto della programmazione televisiva giorno per giorno, allora CLICCA QUI!

Si tratta, dunque, di due validissime alternative ai tanti film e programmi che ci terranno compagni stasera in TV. Proprio a tal proposito, andiamo a vedere come sarà possibile seguire per televisione questi due match che promettono davvero fuoco e fiamme. E questi sono aspetti di certo non di poco conto per i milioni di appassionati di questa fantastica disciplina sportiva.

Stasera in TV, Champions League con Roma e United protagoniste: scopri come seguirle

Al di là dell’entusiasmo che due gare di questo tipo, vale a dire Roma vs Porto e Manchester United vs Paris Saint Germain, sanno suscitare, c’è da dire che nessuna delle due sarà visibile in chiaro. Si potranno, infatti, entrambe seguire solo ed esclusivamente su Sky Sport. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00 e ci saranno un ampio pre partita ed un altrettanto ampio post gara, con tante interviste per sentire la voce dei protagonisti. Roma vs Porto sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Calcio 1 (canale 251).