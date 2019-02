Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto tornano catturando l’interesse di tutti i giocatori. Sì, perché soprattutto il Superenalotto sta facendo sognare tutti gli scommettitori italiani con un jackpot da sogno, che ora è arrivato alla cifra di 104.300.000 €. Insomma, una somma da capogiro. Un gruzzoletto che potrebbe cambiare la vita di chiunque. In molti stanno ricorrendo anche ai sistemi a cui si può accedere tramite il sito ufficiale in maniera diretta. Certo, aumenta la somma da scommettere ma in maniera proporzionale anche la probabilità di vincita.

Intanto, si avvicina una nuova estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto in programma per oggi, martedì 12 febbraio alle ore 20.00. Ve la racconteremo in diretta, come sempre, dando inizio ai ‘giochi’ con il Lotto. Poi si passerà al Superenalotto e per finire il 10eLotto.

Estrazione del Lotto di oggi 12 febbraio 2019

BARI 83 1 31 84 67

CAGLIARI 41 52 77 61 36

FIRENZE 70 46 52 44 61

GENOVA 36 17 83 78 28

MILANO 77 29 50 62 7

NAPOLI 9 63 86 10 49

PALERMO 4 44 51 57 68

ROMA 32 78 22 74 24

TORINO 62 86 67 83 56

VENEZIA 49 17 76 32 84

NAZIONALE 40 34 78 66 7

Superenalotto, numeri estratti di oggi 12 febbraio

14 28 64 69 84 90

Numero Jolly 27

Superstar 90

10eLotto, estrazione serale martedì 12 febbraio

1 4 9 17 29 31 32 36 41 44 46 49 52 62 63 70 77 78 83 86

Numero Oro 83

Doppio Oro 83 1

Superenalotto: tutti i premi in palio

Per quanto l’attenzione possa cadere soltanto sul sei, è bene sapere e tenere a mente che il Superenalotto offre ricchi premi anche a chi totalizza qualche numero in meno sulla sua schedina giocata. Ecco una tabella che sarà utile a schiarirvi le idee in tal senso:

6

PIÙ RICCO 1 su 622.614.630 Jackpot milionario 5+1 1 su 103.769.105 311.000€ 5 1 su 1.250.230 32.000€ 4 1 su 11.907 300€ 3

PIÙ RICCO 1 su 327 25€ 2

NOVITÀ 1 su 22 5€

Le estrazioni si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. Tranne che in giorni festivi, quelli segnati in rosso sul calendario, che poi vengono recuperati. In questo caso, è utile riportarvi le ultime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato, 9 febbraio 2019.