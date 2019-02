Alessandro Di Battista ospite a Di Martedì: la sua reazione spiazza tutti

Anche ieri sera, 12 febbraio, è andato in onda un nuovo appuntamento con il talk Di Martedì. Lo show, condotto da Giovanni Floris, discute intorno a temi d’attualità del nostro paese. Non tralasciando affatto questioni politiche ed economiche del nostro paese. Ospite della puntata di ieri è stato Alessandro Di Battista. Il leader politico del Movimento Cinque Stelle è stato protagonista, però, di un momento davvero incredibile. Dopo, infatti, il suo intervento polemico nello studio televisivo, il politico ha avuto una reazione spropositata nei confronti del pubblico. Lasciando senza parole anche lo stesso conduttore. Ma vediamo cos’è accaduto nel dettaglio.



Sono stati davvero tanti gli argomenti trattai nel corso della puntata Di Martedì. Ospiti del talk è Alessandro Di Battista. Il quale ha affrontato diversi temi a lui molto cari. In primis, le elezioni in Abruzzo. Si è analizzato anche il discorso sulla Tav. Ed è proprio su questo argomento che il leader del Movimento Cinque Stelle si scalda maggiormente. Descrivendo, principalmente, le divergenza tra la lega e il suo partito. Ed, infine, la linea ad alta velocità Lione-Torino. Insomma, tutti argomenti all’ordine del giorno. Di Battista è pronto a rispondere a qualsiasi domanda. Eppure, però, sembra alquanto infastidito. Arrivando, addirittura, a prendersela con il pubblica. Dopo, infatti, un suo intervento e, soprattutto, dopo pochissimi applausi da parte del pubblico, il leader si innervosisce. “Che c’è non ve le hanno date queste stasera?”, queste esclama Di Battista riferendosi all’applauso. Pronta è stata la risposta del conduttore. Il quale ha detto: “Se vuole ne chiamiamo altri!”. Il siparietto, d’altra parte, non è passato inosservato. Tanto che su Twitter sono comparsi alcuni commenti polemici.