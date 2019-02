Chi è Ariadna Romero la nuova concorrente che arriverà in Honduras all’Isola dei Famosi 2019.

All’Isola dei famosi 2019 approda questa sera una nuova concorrente Ariadna Romero. Ma chi è questa bellissima modella e showgirl e attrice cubana naturalizzata italiana che approderà in Honduras questa sera 13 febbraio 2019? Conosciamola insieme.

Chi è Ariadna Romero: la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2019

Da giovanissimo Ariadna frequenta a Cuba al liceo scientifico e poi studia nella facoltà universitarie di giurisprudenza. Nel 2009, dopo un servizio fotografico con una troupe italiana a Cuba, decide di arrivare nel nostro paese dopo aver ricevuto la proposta di un talent scout proprio di lavorare in Italia. Arrivata da noi Ariadna è stata poi una delle schedine di Simona Ventura nel programma di Rai 2 Quelli che il calcio e da qui la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Tantissime le comparsate in TV: ha fatto la pubblicità della Sammontana, è stata una protagonista del video musicale Boom Boom e al cinema approda con il film La felicità per la regia di Leonardo Pieraccioni. Nell’inverno del 2012 partecipa poi all’edizione di Ballando con le stelle come concorrente e si classifica decima; ha partecipato poi anche come concorrente alla seconda edizione di Pechino Express formando la coppia delle modelle con Francesca Fioretti arrivando al secondo posto. Nel 2015 conduce insieme a Fabio Tavelli studio Eurobasket su sky sport in occasione degli Europei di basket.

Ariadna Romero, vita privata: fidanzato e figli

Una carriera ricca e intensa quella di Ariadna Romero che l’ha resa sicuramente una delle più interessanti figure femminili del mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Ariadna Romero, il 20 dicembre 2012 si era sposata con Lorenzo Gergati, cestista, a Varese con rito civile. L’anno dopo si è risposata a Cuba, ma purtroppo la loro storia d’amore dopo qualche anno di matrimonio termina. Ariadna inizia così una storia d’amore con Pierpaolo Pretelli velino di Striscia la Notizia con cui ho un figlio Leonardo nato nel luglio del 2017.

