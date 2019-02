Aurora Ramazzotti, splendida notizia: Michelle Hunziker pazza di gioia

Aurora Ramazzotti avrà sicuramente dato una grande gioia alla mamma, Michelle Hunziker, ed al papà, Eros. Il motivo? Beh, la ragazza ha raggiunto un gran bel traguardo: ha finalmente preso la patente di guida. Aurora, bella come il sole, ventidue anni segnati sulla carta d’identità, è finalmente riuscita a prendere la tanto ambita patente di guida B. Come facciamo a saperlo? Semplice. Aurora Ramazzotti ha deciso di mostrarla a tutti i propri follower di Instagram. Tra una messa in piega e l’altra, mentre era dal parrucchiere, ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. Così, tanto per fare qualcosa mentre il parrucchiere si prendeva cura di lei e dei suoi capelli.

Un gran bel traguardo per Aurora Ramazzotti

Finalmente, la bella figlia di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, ha preso la patente B. Forse, un po’ tardi. Certo, non è che il tempo per prendere la patente scade ad una certa età. Aurora Ramazzotti è ancora in piena gioventù e la patente finalmente l’ha presa. Tuttavia, ci ha messo un po’: infatti, ricordiamo che nel 2016 aveva già fallito alcuni tentativi. Insomma, forse ci ha messo un po’ prima di prendere confidenza coi segnali stradali e la macchina in sé.

Ecco perché, evidentemente, per Michelle Hunziker è stata una grande gioia. Aurora Ramazzotti ha finalmente preso la patente B e adesso la vedremo scorrazzare in giro con la propria auto. Non avrà più bisogno di accompagnatori, insomma. E chissà quale sarà l’auto che le verrà regalata. Oppure, quale sarà l’auto che comprerà. Già, perché al momento Aurora Ramazzotti lavora in televisione e di sicuro potrà permettersi di comprare un’utilitaria per andare in giro, dove vuole. Forse andrà a fare shopping con mamma Michelle, con cui ha un ottimo rapporto. Per lei è mamma, amica, sorella: insomma, un po’ di tutto.